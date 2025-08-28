Conferencia de turismo sostenible llama a abordar el cambio climático y la gentrificación

San José, 28 ago (EFE).- Expertos reunidos este jueves en Costa Rica en la Conferencia Internacional en Turismo Sostenible Planeta, Personas, Paz (P3) advirtieron que el sector debe unir esfuerzos para enfrentar el cambio climático, la contaminación por plástico y la gentrificación, un fenómeno en aumento que desplaza a comunidades locales ante el auge turístico y urbanístico.

En la Conferencia Internacional P3, organizada por la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible (Canaeco) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), participan más de 250 personas y 30 ponentes de países como Inglaterra, India, Colombia, Estados Unidos, Italia, Panamá y Costa Rica.

En la cita, que concluye este jueves tras dos días, se analizaron temas como la emergencia climática, el impacto de los plásticos en la megafauna, la gentrificación y sobreturismo, así como el agotamiento ecológico colectivo.

«Es muy importante reunir a personas del sector y tener estas conversaciones, algunas inspiradoras y otras incómodas, para después hacer un trabajo integral sobre lo que debemos realizar en conjunto. Es una plataforma para intercambiar experiencias para la construcción de un planeta mejor y un llamado de atención para enfrentar el cambio climático, la contaminación por plástico, la gentrificación», explicó el presidente de CANAECO, Hans Pfister.

Costa Rica tiene un modelo de negocio único y exitoso. Sin embargo, según los expertos debe reinventarse y continuar impulsando la sostenibilidad en todas sus formas y estrategias, ya sea para turismo de ultra lujo, de aventura, ecoturismo, turismo de convenciones o reuniones, entre otros.

Esta situación se replica en varios sitios alrededor del mundo, donde se puede ver un decrecimiento ecológico, ya sea en zonas costeras, rurales y también en los espacios urbanos donde hay una ‘turistificación’ de la vida cotidiana.

«Para mejorar la huella turística tenemos que involucrarnos todos, desde elegir con prudencia y reconocer los buenos operadores que cumplen con las normativas, hasta comprar productos del mar solo en temporada y a proveedores confiables, así como reducir el consumo de productos del mar y apoyar las iniciativas locales para proteger los mares y las áreas marinas protegidas y fauna marina», afirmó la bióloga marina y fundadora de MarAlliance, referente global en conservación oceánica y liderazgo comunitario, Rachel Graham.

La Conferencia P3 también ofrece un espacio para mesas de trabajo colaborativo en las que se analizarán casos de éxito y se construirán propuestas concretas.

Además de las conferencias magistrales y paneles, la agenda incluye jornadas de voluntariado y la elaboración de un manifiesto colectivo, que buscará comprometer al sector turístico, al Estado y a la ciudadanía con un modelo de turismo regenerativo e inclusivo, capaz de enfrentar los retos globales y locales. EFE

