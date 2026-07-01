Conferencia internacional en Martinica ante el aumento de tráficos ilegales en el Caribe

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París, 1 jul (EFE).- Francia organiza este jueves y viernes en Martinica una conferencia internacional ante el aumento del narcotráfico y del tráfico de armas en el Caribe para establecer una mayor coordinación entre los países de la región, pero también con otros implicados por ese fenómeno.

Entre los principales objetivos de esta conferencia, que se celebrará en la ciudad de Fort de France, están reclamar una movilización de los Estados y de diferentes actores en primer lugar para establecer una visión común de esos tráficos ilegales, señalaron este miércoles fuentes diplomáticas francesas.

También reforzar las redes operativas de lucha, con la concreción de mecanismos de cooperación policial, judicial o aduanera.

Las fuentes señalaron que Francia quiere demostrar con este evento, que se enmarca en su presidencia del G7 este año, su compromiso contra esos fenómenos delictivos en tanto que «país caribeño» por sus departamentos de Guadalupe y Martinica y las islas de Saint Barthélemy y Saint Martin.

Precisamente es en Guadalupe y en Martinica donde se dan los mayores niveles de criminalidad de todo el territorio francés, en particular con unas tasas de homicidios que multiplican las que se registran en la Francia metropolitana, y eso se vincula sobre todo con el tráfico de drogas y de armas que circulan por todo el Caribe.

En Fort de France se esperan más de un centenar de participantes, una vez que han confirmado su asistencia 24 delegaciones sobre todo de países del Caribe y más en general de Latinoamérica, pero también de europeos como España (habrá un representante del Ministerio de Exteriores) o Países Bajos, con territorios en la región.

En nombre de Francia estarán en particular los ministros de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y de Ultramar, Naïma Moutchou. También han anunciado su presencia el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y varios ministros.

En los últimos meses, Francia ya ha firmado varios acuerdos de cooperación en materia de seguridad y judicial, como con Santa Lucía y Países Bajos, y está discutiendo otros, por ejemplo con Dominica. EFE

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