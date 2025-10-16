Conferencia internacional logra avances en financiación para la reconstrucción de Gaza

Londres, 16 oct (EFE).- Una conferencia internacional organizada por el Reino Unido junto con la Autoridad Palestina y Egipto ha logrado «avances significativos» de cara a captar financiación privada para Gaza, situando a «los palestinos en el centro de los esfuerzos de recuperación y reconstrucción», según un comunicado del Ministerio de Exteriores británico.

La conferencia de Wilton Park, que comenzó coincidiendo con la firma el lunes en Sharm el-Sheij (Egipto) del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió en Inglaterra a representantes del sector privado palestino, inversores internacionales y gobiernos de Arabia Saudí, Jordania, Alemania e Italia, así como a organismos multilaterales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Durante tres días, los participantes debatieron cómo «movilizar capital privado», «coordinar recursos de donantes» y garantizar que «la reconstrucción sea liderada por los palestinos», apoyándose en el ya existente Plan Árabe Islámico de Recuperación Temprana, Reconstrucción y Desarrollo de Gaza y en los resultados de la reciente Conferencia sobre la Solución de Dos Estados, celebrada en Nueva York.

«La reconstrucción de Gaza costará decenas de miles de millones de dólares» y requerirá tanto financiación como la participación activa y la experiencia del sector privado, constata el comunicado difundido este jueves.

Los avances logrados esta semana permitirán «fomentar la acción internacional en favor de la reconstrucción, como parte de los esfuerzos colectivos para construir un horizonte político para el Estado de Palestina y la solución de dos Estados», añade. EFE

