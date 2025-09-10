Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios reúne en Perú a representantes de 181 países

Lima, 10 sep (EFE).- La undécima Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP), reunirá desde este jueves en Perú a legisladores menores de 40 años en representación de 181 países para debatir sobre la igualdad de género.

La Conferencia se celebrará en Lima del 11 al 13 de septiembre con el Congreso peruano como anfitrión de este encuentro, que se compondrá de diferentes sesiones de trabajo para tratar asuntos relativos a buscar la igualdad entre hombres y mujeres, su promoción internacional, asuntos prioritarios a legislar en esa materia y alianzas intergeneracionales.

Bajo el lema ‘Uniendo generaciones por la igualdad de género’, las deliberaciones que se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones de Lima darán lugar a la presentación en la sesión de clausura de un documento final con las conclusiones, en el marco de la conmemoración del trigésimo aniversario de la Declaración y el Plan de Acción de Pekín, según anticipó el Congreso de Perú en un comunicado.

Durante las jornadas se desarrollarán mesas redondas, conferencias y grupos de trabajo intergeneracionales, donde expertos, legisladores jóvenes y de mayor experiencia, junto a representantes de la sociedad civil, debatirán e intercambiarán iniciativas que impulsen una participación equitativa entre hombres y mujeres.

La última jornada también tendrá un hackatón de grupos de trabajo con el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y una sesión denominada Desconferencia, un espacio libre en donde los participantes propondrán y elegirán temas.

El encuentro ha sido organizado en la capital peruana a solicitud del congresista Wilson Soto Palacios, del partido Acción Popular, e integrante de la mesa directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios, en representación del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (Grulac).

“Este evento es trascendental porque congregará a jóvenes parlamentarios de 181 países que integran la Unión Interparlamentaria (UIP), institución más antigua que la propia Organización de las Naciones Unidas. Su presencia en el Perú es un honor y una oportunidad histórica”, señaló Soto.

El parlamentario de Acción Popular subrayó que actualmente en el Congreso peruano hay pocos parlamentarios jóvenes, por lo que este tipo de espacios fomenta la participación y la generación de propuestas innovadoras.

De acuerdo a la agenda provisional de la Conferencia, se prevé que en la inauguración participe la presidenta de Perú, Dina Boluarte, así como el secretario general de la UIP, Martin Chungong; la parlamentaria de Jordania y presidenta de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios de la UIP, Nour Abu Ghosh; y la congresista peruana y vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la UIP, Maricarmen Alva.

Las conferencias globales anuales de la UIP son plataformas únicas para que los jóvenes parlamentarios se reúnan, intercambien, aprendan y definan estrategias comunes e innovadoras para promover el empoderamiento juvenil.

Desde el 2014, estas conferencias han proporcionado orientación política en áreas como la participación política, la paz y la seguridad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la inclusión social, economía, educación y empleo, la acción climática, la transformación digital, entre otros temas.

Estas reuniones contribuyen a fortalecer el papel de los jóvenes y su participación en las actividades parlamentarias; hacer recomendaciones desde el punto de vista de los jóvenes sobre las actividades y la agenda de la UIP, apuntó el Congreso peruano. EFE

