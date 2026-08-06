Confinadas 1.200 personas por un incendio en un macizo cerca de la ciudad de Narbona

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París, 6 ago (EFE).- Alrededor de 1.200 personas fueron confinadas este jueves por la tarde a causa de un incendio que se declaró en el macizo de Corbières, a una veintena de kilómetros al suroeste de la ciudad francesa de Narbona.

En un boletín colgado en su cuenta de X, la prefectura del departamento de Aude explicó que hasta las 18.00 hora local (16.00 GMT), el fuego había recorrido alrededor de 100 hectáreas.

Durante la tarde estuvieron tratando de controlar las llamas 240 bomberos, 60 vehículos y 10 aeronaves, además de 20 gendarmes.

La delegación del Gobierno pidió a media tarde a los habitantes de Saint André de Roquelongue y de Montseret que se confinaran a la vista de las «condiciones climáticas más bien desfavorables».

Varias carreteras entre esas dos localidades fueron cerradas al tráfico.

El fuego empezó con el incendio de un vehículo que sufrió un accidente de circulación. EFE

ac/icn