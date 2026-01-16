Confirmada la excarcelación de tres alemanes y tres neerlandeses en Venezuela

Caracas, 16 ene (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó este viernes la excarcelación de tres alemanes y tres neerlandeses que habían sido detenidos en el país «arbitrariamente».

En su cuenta de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que entre los tres alemanes se encuentra Oleg Ziesmann, quien fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la toma de posesión del ahora depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un contexto de crisis política tras su cuestionada reelección en 2024.

Los dos ciudadanos alemanes restantes, agregó Himiob, son Gunter Sandau, detenido el 7 de noviembre de 2024 y Pascal Dominik Burton, arrestado el 4 de julio de 2025.

Foro Penal, ONG dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, confirmó también la excarcelación de tres holandeses en el país suramericano, quienes -agregó- ya van camino a sus hogares.

En un mensaje en X Himiob indicó que los tres holandeses son Willem Frederik De Roodes, Angelique Brigitte Corneille, ambos detenidos «arbitrariamente» el 18 de junio de 2025, según indicó la ONG, y Justin Van Der Randen, arrestado el 25 de diciembre de 2024. EFE

