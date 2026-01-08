Confirmadas las identidades de los cinco españoles liberados de cárceles de Venezuela

3 minutos

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de los cinco españoles liberados este jueves en Venezuela, entre los que se encuentran José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, con cuyas familias se reunió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre.

Además de ellos tres, quedaron en libertad Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Los cinco han podido hablar con sus familias y con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y se disponen a viajar a España, asistidos por la embajada española en Caracas.

Albares, cuyo departamento había confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del «número importante» de personas excarceladas por las autoridades venezolanas, dijo en una entrevista radiofónica que los cinco liberados llegarán a España este viernes, previsiblemente a mediodía.

«El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos», celebraba Exteriores en su nota.

Acusados de actos «terroristas» o comportamientos «sospechoso»

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, ciudadanos de País Vasco (norte de España), fueron arrestados y acusados de planear actos «terroristas» en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González.

Otro de los presos puesto en libertad es el periodista de las Islas Canarias (océano Atlántico) Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento del mismo «muy sospechoso».

Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia, confirmaron a EFE fuentes cercanas al propio periodista.

Por su parte, Rocío San Miguel, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana, fue detenida en febrero de 2024. Es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de la organización Control Ciudadano.

Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada.

Un «paso» para la reconciliación, dice Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró este jueves la liberación de presos españoles en Venezuela y lo calificó como «un paso necesario» para el diálogo y la reconciliación en el país.

«Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos», escribió Sánchez en su cuenta de X.

El Gobierno español confirmó el pasado mes de mayo que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas «arbitrariamente» en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la excarcelación de un «número importante de personas», sin precisar cuántos, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país caribeño.

Rodríguez también agradeció la implicación en el proceso de excarcelación tanto del presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, como el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que fue durante años mediador internacional a favor de un diálogo entre la oposición y el chavismo. EFE

jls/pamp/pcc/rcf/pcc/rod