Confirmado el traslado del alcalde de Guayaquil a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador

2 minutos

Quito, 9 mar (EFE).- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad del país, construida por iniciativa del Ejecutivo actual para líderes criminales, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, confirmó este lunes a EFE su abogado, Ramiro García.

«Efectivamente, han trasladado al señor alcalde a la cárcel del Encuentro, desconocemos la razones y no hemos recibido ninguna notificación oficial aún», dijo García un día después de que se advirtiese sobre el cambio de centro carcelario.

Añadió que en una cárcel de la ciudad andina de Cuenca siguen los dos hermanos del alcalde, procesados también por la presunta trama de lavado de activos y defraudación tributaria en el caso denominado ‘Goleada’, en el que está involucrado el alcalde de la urbe más poblada de Ecuador.

En una entrevista con radio Sucre, Noboa dijo este lunes que en la cárcel del Encuentro es «donde más seguro va a estar» Alvarez, contra quien el domingo un tribunal dictó una nueva orden de prisión preventiva al determinar que manipuló y se quitó el grillete que le habían puesto por una investigación por un presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, en el caso llamado ‘Triple A’.

«Odian la cárcel del Encuentro porque es mucho más estricto todo, hay mucho más control, nadie le puede pasar un celular, nadie le puede pasar nada. No tienen ni un enchufe», señaló Noboa.

En la cárcel del Encuentro se encuentra recluido desde su apertura el exvicepresidente correísta Jorge Glas, que cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años de prisión por malversación de fondos públicos, además de cabecillas de bandas criminales declaradas como «terroristas» por Noboa.

Alvarez estaba en prisión preventiva desde el 12 de febrero en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga por el caso ‘Goleada.

En un comunicado, el movimiento correísta la Revolución Ciudadana, con cuyo apoyo llegó Alvarez a la Alcaldía, aseguró que el regidor «está secuestrado por el Gobierno de Noboa» y señaló que llevarlo a la cárcel del Encuentro es «una decisión ilegal, desproporcionada e inhumana, que ratifica el uso del sistema judicial y sus operadores para proscribir a su oposición política». EFE

sm/psh