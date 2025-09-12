The Swiss voice in the world since 1935

Confirman 35 casos de sarampión en Paraguay y evalúan otros 14 como sospechosos

Asunción, 12 sep (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay confirmó este viernes 35 casos de sarampión y evalúa otros 14 sospechosos, todos concentrados en el departamento de San Pedro (centro), tras reportarse a inicios de agosto el primer contagio de la enfermedad desde que el país eliminó la circulación del virus en 2015.

«A la fecha se confirman en el país 35 casos de sarampión, de los cuales 9 corresponden a casos identificados en la última semana», señaló el despacho de Salud en un comunicado.

El informe oficial detalla que la enfermedad ha afectado principalmente a niños entre 1 y 4 años, aunque también hay adultos contagiados mayores a los 50 años.

La institución agregó que «catorce personas con sospecha de sarampión se hallan en investigación».

Igualmente, refirió que «todos los casos presentaron exantema y fiebre, el 80 % registró tos y un 60 % conjuntivitis».

El 77 % de los casos se concentran en los distritos (municipios) de Tacuati (14) y Nueva Germania (13), en San Pedro.

Los otros ocho contagios están en Santa Rosa del Aguaray, también en San Pedro, que es el lugar donde se detectó el pasado 4 de agosto el brote de sarampión en un niño de cinco años, quien no tenía antecedentes de vacunación y aparentemente tuvo contacto con personas provenientes del extranjero, según informó entonces el Ministerio de Salud.

El Equipo de Respuesta Rápida Nacional del Ministerio de Salud realiza una «búsqueda activa de sospechas de sarampión» y trabaja para aumentar la cobertura de vacunación en San Pedro, que pasó del 73,9 % a 78,8 % en las últimas siete semanas, indicó la nota.

El pasado 7 de agosto, se activó una alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de sarampión, tras la confirmación de cuatro casos. EFE

