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Confirman al menos ocho muertos y 83 heridos en accidente de avión militar en Colombia

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Bogotá, 23 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.

«Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas», señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de «48 heridos que han sido rescatados». EFE

pc/joc/lss

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