Confirman condena de 28 años contra hermano de Álvaro Uribe por crear un grupo paramilitar

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Bogotá, 4 jun (EFE).- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por crear y financiar el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.

«El Dr. Jaime Granados (abogado de la familia Uribe) me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia», expresó el exmandatario en un mensaje publicado en X.

La Corte ratificó que Santiago Uribe cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravados al participar en la conformación de ‘Los doce apóstoles’, un grupo paramilitar que nació en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia (noroeste), y también de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, cometido en 1994 en esa población. EFE

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