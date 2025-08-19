Confirman condena de exembajador colombiano en Perú por vínculos con paramilitares

2 minutos

Bogotá, 19 ago (EFE).- La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a nueve años de prisión del exembajador colombiano en Perú Jorge Visbal Martelo por sus vínculos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El alto tribunal señaló que Visbal Martelo, cuando fue presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos entre 1998 y 2005 y miembro de la Comisión de Paz, asistió a reuniones con las AUC en el departamento caribeño de Córdoba.

En esos encuentros, agregó la Corte en un comunicado, el exembajador, «además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con (el jefe de las AUC) Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera».

Visbal, que fue senador entre 2007 y 2009 por el Partido de la U (derecha), también fue hallado culpable de financiar a las AUC, a las que «pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad, y ser miembro de la parte política, al integrar el ‘Grupo los Doce’ que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil».

En 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, rechazó la solicitud de sometimiento a ese tribunal de Visbal Martelo como agente del Estado no integrante de la fuerza pública y tercero civil.

La JEP «consideró que su nivel de participación e incidencia en asuntos relacionados con el conflicto armado en zonas ganaderas del país, por sus roles desempeñados durante un tiempo considerable, no se compadecen con su escaso aporte a la verdad». EFE

jga/pc/cpy