Confirman dos casos de tos ferina en un distrito aledaño a la capital de Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 25 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá informaron este martes de dos casos autóctonos de tos ferina en un distrito aledaño a la capital, una semana después de que dieran por contenido un brote de la enfermedad en una comarca indígena que dejó un persona muerta y 16 contagios.

Los dos casos autóctonos, es decir, que se produjeron dentro de la propia comunidad, de tos ferina, fueron confirmados «en pacientes femeninas de 1 año de edad, residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe» de La Chorrera, precisó un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa).

La cartera sanitaria afirmó que mantiene una «vigilancia epidemiológica activa», y exhortó a la población a acudir a los centros de salud para actualizar sus vacunas y proteger especialmente a los menores, resaltando en este sentido la importancia de la vacuna «hexavalente en menores de 5 años, la TDAP para niños de 7 años en adelante y la TDAP en embarazadas durante el tercer trimestre, como medidas fundamentales para prevenir la enfermedad».

El pasado 18 de noviembre, el Minsa informó que se había contenido un brote de tos ferina que se había confirmado diez días antes en la comarca indígena Ngäbe Buglé, situada cerca de la frontera con Costa Rica, donde se han registrado 16 casos y una muerte asociada a la enfermedad.

Según informó la prensa local a inicios de este mes, un caso de tos ferina había sido confirmado fuera de la comarca, en un hombre de 44 años residente en el área metropolitana.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la tos ferina como una enfermedad muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio, causada por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.

Hasta mayo de 2025 había 14.000 casos de tos ferina, 93 muertes por la enfermedad reportadas en siete países del continente americano, de acuerdo con la información más actualizada del ente sanitario regional.EFE

gf/rao/cpy