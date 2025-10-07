Confirman dos víctimas mortales tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Madrid, 7 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó este martes por la noche que ya son dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio en la calle de las Hileras, a escasos metros de la plaza de Ópera, en el corazón de Madrid.

El alcalde afirmó que la búsqueda de los otros dos desaparecidos por el derrumbe es una «tarea compleja». En el suceso tres obreros han resultado también heridos EFE

