Confirman en apelación la pena de dos años y medio a feminista marroquí por blasfemia

Rabat, 6 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Rabat confirmó este lunes la pena de dos años y medio de cárcel impuesta en primera instancia a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, condenada por blasfemia tras publicar una foto en la que exhibió una camiseta con la expresión «Alá es lesbiana».

La pena en apelación confirmó también la multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros) impuesta en primera instancia contra la activista, de 50 años.

La sesión de hoy estuvo marcada por la presencia también de familiares y amigos de Lachgar que se emocionaron al escuchar el fallo.

La activista marroquí publicó recientemente en su cuenta en X una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina».

Ghizlan Mamouni, del colegio de abogados de París y miembro de la defensa de Lachgar, consideró la pena como «un desastre».

«No entendemos por qué no ha beneficiado de penas alternativas. Es perfectamente elegible. No ha cometido ningún crimen grave y no constituye una amenaza para la sociedad. No ha hecho más que expresarse», dijo el abogado a EFE.

Por su parte, el presidente de la sección de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Hakim Sikouk, que estaba presente en el juicio, calificó de «dura» la pena, que constituye, según él, «una privación de la libertad de expresión» de la activista.

Durante la vista celebrada este lunes en el Tribunal de Apelación de Rabat, Lachgar -alias Betty- defendió que el mensaje que aparece en la camiseta estaba destinado a aquellos que según ella usan la religión para justificar la violencia contra las mujeres.

Durante la audiencia en apelación celebrada este lunes, Lachgar defendió que con su mensaje no tenía la intención de atentar contra la religión islámica ni cualquier otra religión, al tiempo que explicó su situación sanitaria -por padecer un cáncer- al juez, quien ordenó durante la audiencia traerle una silla para poder declarar sentada.

Los abogados defensores pidieron la absolución de la activista o que se le impusiera una de las penas alternativas, que entraron en vigor en el país hace más de un mes.

Por su parte, el fiscal reclamó confirmar la sentencia en primera instancia y elevarla, y argumentó que lo que hizo la activista constituye «un atentado contra el orden público y la seguridad espiritual de los marroquíes».

Lachgar es cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), conocido por iniciativas consideradas como provocadoras en Marruecos, como la organización en 2013 de la celebración de «un beso colectivo» u otras en defensa de las libertades individuales. EFE

