Confirman siete casos de sarampión en Paraguay y evalúan doce sospechosos

1 minuto

Asunción, 14 ago (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay informó este jueves que siete casos de sarampión han sido confirmados y otros 12 son evaluados como sospechosos en el país, después de que a comienzos de este mes se detectó el contagio de un niño, el primero desde que eliminó localmente la circulación del virus en 2015.

Los contagios se concentran en el departamento de San Pedro (norte), «donde se registra el brote activo», explicó la cartera de Estado en un comunicado.

El informe oficial detalla que cinco casos están relacionados con contactos, «uno importado y otro en investigación el nexo epidemiológico».

Ninguno de los afectados, con edades entre 1 y 19 años, «contaba con antecedentes de vacunación contra el sarampión», agregó la nota.

La institución subrayó que «hasta el momento, no se registran hospitalizados ni fallecidos por sarampión» y aseguró que hace seguimiento a 12 personas con sospecha de sarampión, procedentes de la zona del brote y de localidades cercanas.

El pasado 4 de agosto, el despacho de Salud anunció un caso de sarampión en un niño de cinco años en el distrito de Santa Rosa, en San Pedro, que no tenía antecedentes de vacunación y aparentemente tuvo contacto con personas provenientes del extranjero.

Cinco días después, se activó una alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de la enfermedad, luego de confirmarse tres casos más dentro del núcleo familiar del primer contagiado. EFE

nva/lb/rrt