Confiscan más de 200 armas blancas, marihuana y celulares en una cárcel de Paraguay

Asunción, 1 dic (EFE).- Más de 200 armas blancas, unos 1.610 gramos de marihuana, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas fueron confiscados este lunes durante una requisa en una cárcel del departamento paraguayo de Amambay (norte), informó el Ministerio de Justicia.

La intervención se llevó a cabo en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil, y contó con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y del personal de control penitenciario, señaló el ministerio en un comunicado.

«La requisa se desarrolló con total normalidad y sin incidentes relevantes», según el despacho de Justicia.

Las autoridad retiraron de las celdas de los reclusos «una cantidad considerable de elementos prohibidos que representaban un riesgo para la seguridad interna del establecimiento», añadió la nota.

Los objetos incautados fueron registrados y entregados a una comisaría de Amambay donde estarán a disposición del Ministerio Público.

El Ministerio de Justicia aseguró que este tipo de controles se refuerzan durante el mes de diciembre, que es considerado «un período especialmente sensible para el sistema penitenciario».

La Penitenciaría Regional de San Pedro alberga a aproximadamente 1.517 personas, pese a que su capacidad oficial es de 696 internos, según un reporte de julio pasado del Ministerio de Justicia.EFE

