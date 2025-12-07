The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Confusión en Benín por el anuncio de unos militares de que dicen haber tomado el poder

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Cotonú, 7 dic (EFE).- Un grupo de militares anunció este domingo haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituído al presidente, Patrice Talon, mientras reina la confusión sobre la situación política en ese país de África occidental.

En un comunicado leído en la televisión pública en la capital, Cotonú, los militares dijeron hablar en nombre del Comité Militar para la Refundación de la República.

«El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El Teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú», aseguraron los uniformados. EFE

mkt-aam/pa/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR