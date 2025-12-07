Confusión en Benín por el anuncio de unos militares de que dicen haber tomado el poder

Cotonú, 7 dic (EFE).- Un grupo de militares anunció este domingo haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituído al presidente, Patrice Talon, mientras reina la confusión sobre la situación política en ese país de África occidental.

En un comunicado leído en la televisión pública en la capital, Cotonú, los militares dijeron hablar en nombre del Comité Militar para la Refundación de la República.

«El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El Teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú», aseguraron los uniformados. EFE

