Congelan activos de exdirectivo de la Bolsa hongkonesa por uso de información privilegiada

Hong Kong, 24 feb (EFE).- La justicia hongkonesa ordenó la congelación internacional de los activos de un exdirectivo de la Bolsa de Hong Kong (HKEX por sus siglas en inglés) y de varios de sus familiares en el marco de una investigación por presunto uso de información privilegiada que afecta a varias empresas cotizadas.

En un comunicado, la Comisión de Valores y Futuros (SFC por sus siglas en inglés) informó este martes de que el Tribunal de Primera Instancia de la región administrativa especial dictó una orden judicial provisional de alcance mundial para inmovilizar los bienes de los sospechosos.

De forma paralela, y en una actuación coordinada que el regulador calificó de pionera, la SFC obtuvo una orden similar del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales para bloquear los activos de los implicados en territorio británico.

El principal investigado es Chan Ching Wa, que desempeñaba el cargo de vicepresidente asistente en la División de Cotización de la Bolsa, dentro del área de Regulación y Cumplimiento, con acceso directo a información sensible de mercado.

Según la investigación preliminar, Chan habría tenido acceso sistemático a datos confidenciales sobre precios, operaciones corporativas y movimientos de valores antes de su divulgación pública.

El regulador sospecha que esa posición le permitió articular una red de negociación con ventaja informativa en la que habría involucrado a miembros de su entorno familiar, utilizando sus cuentas para canalizar las operaciones bajo sospecha.

En esa presunta trama figuran Lam Cho Man y Chau Chi Kwong, parientes políticos del exdirectivo, cuyas cuentas habrían sido empleadas para ejecutar las órdenes de compraventa o habrían recibido indicaciones directas de Chan sobre cómo operar en el mercado.

Las autoridades consideran que la información filtrada habría llegado también a Chau, quien habría participado en transacciones aprovechando movimientos de precios asociados a anuncios corporativos aún no publicados.

La SFC explicó que acudió a los tribunales británicos porque los tres sospechosos abandonaron la excolonia y trasladaron parte significativa de su patrimonio fuera de la jurisdicción local, lo que obligó a activar mecanismos de cooperación internacional.

Con esta actuación, las autoridades buscan garantizar fondos suficientes para atender eventuales indemnizaciones a inversores o sanciones económicas al término del procedimiento.

Las órdenes prohíben a los investigados disponer de sus activos o adoptar decisiones que reduzcan su valor, con límites máximos fijados individualmente.

Aunque la investigación se extiende a más de una veintena de compañías, las actuaciones legales se centran por ahora en operaciones consideradas irregulares vinculadas a un grupo reducido de grandes empresas.

Entre las sociedades bajo escrutinio figuran grupos inmobiliarios como SOHO China y Beijing Capital Land, así como compañías de los sectores energético y sanitario, entre ellas ENN Energy o Ping An Healthcare, todas con presencia relevante en el mercado local. EFE

