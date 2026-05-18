Congelan las cuentas del gobernador mexicano solicitado por narcotráfico en EEUU

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Las autoridades mexicanas congelaron de «manera preventiva» las cuentas del gobernador solicitado por narcotráfico en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha pedido pruebas contundentes antes de actuar en contra del funcionario.

Sheinbaum pertenece al izquierdista Morena, el mismo partido del gobernador Rubén Rocha, quien abandonó el cargo de manera provisional como gobernador de Sinaloa, luego que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y deportación.

Dos exfuncionarios de Rocha se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses. El paradero del gobernador es desconocido.

Sheinbaum dijo en rueda de prensa que el congelamiento de las cuentas de Rocha se hizo de «manera preventiva». «Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, (se hace) de manera automática, preventiva».

La Unidad de Inteligencia Financiera, ente investigador de la secretaría de Hacienda, emitirá un comunicado más detallado en las próximas horas, añadió la mandataria.

Rocha gobernaba Sinaloa desde 2021 y rechaza de manera «categórica y absoluta» los cargos en su contra.

«Si hay pruebas, que la fiscalía actúe», indicó Sheinbaum. «No tenemos nada, absolutamente nada, qué esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco ni de criminales comunes ni de la delincuencia organizada».

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump. Fue liderado por el temido capo Joaquín «Chapo» Guzmán hasta 2016, cuando fue capturado y luego extraditado a Estados Unidos.

Cumple en la actualidad cadena perpetua.

Dos facciones de esa mafia -una formada por los hijos del capo, los «Chapitos»- libran una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado.

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