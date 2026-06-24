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Congo saldrá con una línea de cinco para tratar de detener a Colombia

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Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- La selección de la República Democrática del Congo se plantará este martes con una línea de cinco defensas para tratar de detener el ataque de Colombia, en el partido entre ambas selecciones por el grupo K del Mundial 2026.

Alineación de la República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre. EFE

gb/laa

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