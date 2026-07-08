Congresista de EEUU deja el Caucus Amigos de España por la política de Sánchez con Israel

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Washington, 8 jul (EFE).- El congresista republicano Carlos A. Giménez dirigió este miércoles una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para comunicarle su renuncia al cargo de copresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con España («Congressional Friends of Spain Caucus») por su política hacia Israel.

Giménez explica que, pese a que se siente «muy orgulloso de la labor» que ha realizado para fortalecer la relación entre Estados Unidos y España, «la creciente y hostil campaña» del Gobierno de Sánchez «contra el Estado judío de Israel» ha provocado que su continuidad en el grupo parlamentario «sea totalmente insostenible».

«En un momento en que Israel se enfrenta a amenazas existenciales por parte de Hamás, Hezbolá, Irán y otras organizaciones terroristas, su gobierno ha optado reiteradamente por el efectismo político en detrimento de la claridad moral», escribe en la misiva el congresista por Florida.

Para el republicano «España ha normalizado una retórica que traspasa la línea del legítimo desacuerdo político para caer en un antisemitismo crudo, sirviendo de facilitador para movimientos que buscan explícitamente el exterminio del pueblo judío».

Giménez considera en la carta que «lo más atroz es el decreto, sin precedentes y vergonzoso» del Gobierno de España y que afectaría al Ejército israelí y funcionarios.

Tras definir a Israel como «el mayor aliado de Estados Unidos», Giménez considera que el ejecutivo de Sánchez ha situado a España «en el lado equivocado de la lucha mundial por la libertad» y, por ello, explica, abandona su cargo en la organización del caucus del Congreso estadounidense.

El Grupo Parlamentario de Amigos de España es un comité informal de congresistas demócratas y republicanos que busca estrechar los lazos políticos, económicos y culturales entre Estados Unidos y España. EFE

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