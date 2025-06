Congresista de Florida niega condiciones «inhumanas» para migrantes en una cárcel en Miami

2 minutos

Miami, 17 jun (EFE).- El congresista estadounidense Carlos Giménez, republicano de Florida, negó este martes que existan condiciones «inhumanas» para los migrantes en el Centro de Detención Federal (FDC, en inglés) en Miami pese a denuncias de organizaciones civiles y reportes de la prensa sobre hacinamiento.

«No es un lugar que me gustaría visitar, pero no es inhumano. Y no hay nada ahí que me haría sentir, como estadounidense, no estar orgulloso de ser estadounidense y avergonzado de lo que está pasando ahí», declaró Giménez a los medios tras recorrer la cárcel, en el centro de Miami.

El legislador, nacido en Cuba, negó las acusaciones sobre presuntas condiciones de hacinamiento en la prisión, al asegurar que hay 300 personas detenidas, pero tiene capacidad para albergar a 500.

En particular, rechazó un reporte del Miami Herald que describe a migrantes detenidos ahí, en particular de Venezuela, que lloran, que están parados sobre agua putrefacta, o que están en una pequeña celda con 50 personas mientras piden agua, comida y medicinas, por lo que asociaciones llaman a la prisión «un agujero negro».

«No hay nada ahí que haya visto que esté fuera de la norma o condiciones que ameriten alarma. No es un hotel, es una cárcel», comentó el representante del sur de Florida.

El congresista reconoció que hubo un incidente en el que las autoridades usaron la fuerza contra más de 40 detenidos porque estaban causado disturbios con uno de los baños, pero dijo que no hubo lesiones que requiriesen atención especial.

También aseveró que los detenidos pueden contactar a sus abogados, familiares y consulados.

La visita ocurre mientras crecen las denuncias sobre las condiciones de hacinamiento de los migrantes detenidos en Florida, como en el Centro de Detención de Krome, donde más de un centenar de extranjeros encerrados formaron con sus cuerpos una señal de auxilio de ‘SOS’ visible desde el aire hace dos semanas. EFE

ppc/rod