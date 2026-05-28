Congresista Espaillat denuncia uso de químicos y lesiones en centro de detención en EEUU

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Nueva York, 28 may (EFE).- El presidente del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU., Adriano Espaillat, divulgó este jueves reportes «profundamente inquietantes» de que se han usado agentes químicos dentro del centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, donde más de 300 inmigrantes decretaron una huelga de hambre y trabajo tras denunciar condiciones inhumanas en el lugar.

«Los informes procedentes de Delaney Hall hoy son profundamente inquietantes», afirmó en un comunicado el congresista, que exigió una investigación «inmediata» de lo ocurrido.

Desde que comenzó la huelga el pasado viernes, activistas de diversas organizaciones y manifestantes solidarios con los inmigrantes han mantenido una vigilia permanente fuera de Delaney, donde ya se han registrado tres enfrentamientos entre agentes de ICE, que mantienen también custodia del edificio, y manifestantes.

Diversas organizaciones denunciaron este jueves que los detenidos fueron agredidos y rociados con gas lacrimógeno.

El grupo Eyes on ICE recibió informes de las agresiones poco después de las 13.30 hora local y describió las lesiones de las víctimas como sangrado y dificultad para respirar debido al gas lacrimógeno, de acuerdo con la presidenta de la organización, Kathy O’Leary, señala el diario nj.com.

Espaillat fue uno de varios congresistas que el miércoles visitaron el centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el más grande en la costa Este de EE.UU. que administra GEO Group en un contrato de 15 años y 1.000 millones de dólares, y allí se reunió con mujeres y hombres inmigrantes en huelga, que le entregaron una lista de reclamos.

«Las acusaciones de que, pocas horas después de dicha visita, pudo haberse utilizado agentes químicos dentro de las unidades de vivienda, se produjeron lesiones a los detenidos y la respuesta médica fue inadecuada, requieren una aclaración e investigación inmediatas», indicó el congresista de Nueva York.

Espaillat exigió una evaluación médica inmediata para todas las personas afectadas, «una rendición de cuentas completa de lo ocurrido y la conservación de todos los registros pertinentes, incluidos los vídeos y los informes de incidentes».

«Estas acusaciones deben investigarse sin demora y se exigirán responsabilidades en los casos en que se hayan infringido las normas», aseguró el congresista dominicano-estadounidense.EFE

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