Congresista insiste en inglés como idioma único frente a defensa del español de Bad Bunny

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- La congresista republicana Marjorie Taylor Greene pidió este lunes a la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobar un proyecto de ley para convertir el inglés en el idioma oficial y único del país, después de que el artista puertorriqueño Bad Bunny dijera que el país debía aprender español antes de su presentación en el entretiempo del Super Bowl del próximo 8 de febrero.

«Bad Bunny dice que Estados Unidos tiene cuatro meses para aprender español antes de su perversa y no deseada actuación en el medio tiempo del Super Bowl», escribió Taylor Greene, una de las congresistas ultraconservadoras del partido Republicano, en su cuenta oficial de X.

La legisladora por el estado de Georgia agregó que «sería un buen momento» para aprobar su proyecto de ley para que el inglés sea el único idioma oficial de Estados Unidos y que «la NFL debe dejar de tener actuaciones sexuales demoníacas durante sus espectáculos de medio tiempo».

El proyecto de ley de Taylor, presentado el pasado 5 de marzo y actualmente en las primeras etapas legislativas, promueve que el inglés sea el idioma oficial del Gobierno Federal.

Aunque la iniciativa no limita la enseñanza de otros idiomas, establece como requisito para la naturalización que las personas sean capaces de leer y comprender la constitución en inglés.

La reacción de Taylor Greene llegó luego de que el artista latino dijera en su monólogo del programa Saturday Night Live del pasado fin de semana, que su presencia en el máximo escenario deportivo del país era un logro para la comunidad latina y agregó en inglés que «si no entienden lo que dije, tienen cuatro meses para aprender (español)».

La elección del puertorriqueño, uno de los artistas con mayor repercusión en el panorama musical actual, para liderar el intermedio del Super Bowl ha movilizado a gran parte del movimiento MAGA contra su defensa del español y de los latinos, y tras afirmar que evitó pasar por EE.UU. con su gira mundial ante posibles redadas de la agencia ICE en sus conciertos.

La semana pasada, un asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, dijo en un programa radial que en Estados Unidos «no hay lugar seguro para personas que están ilegalmente (…) ni el Super Bowl, ni cualquier otro lugar».

Con su actuación, Bad Bunny marca un hito en la historia de este evento al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, en el estado de California. EFE

dte/jmr/gad

(foto)

