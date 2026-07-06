Congresista jura como ministro de Educación de Perú para ejercer cargo por 22 días

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Lima, 6 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, tomó este lunes el juramento como ministro de Educación al congresista Jorge Marticorena Mendoza para una gestión que culminará el próximo 28 de julio, después de la renuncia de la anterior titular, María Cuadros, por acusaciones de irregularidades en el nombramiento de funcionarios del sector.

La juramentación de Marticorena, que solo estará en el cargo 22 días por el próximo cambio de Gobierno, se realizó en la Sala Eléspuru del Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y otros integrantes del gabinete.

Marticorena es congresista por la región sureña de Ica y fue elegido en 2021 por el partido marxista Perú Libre, el mismo que integró Balcázar y con el que llegó al Ejecutivo ese año el expresidente Pedro Castillo, destituido un año después por un fallido intento de golpe de Estado.

No obstante, en 2024, Marticorena se unió al partido conservador Alianza para el Progreso (APP) del excandidato presidencial César Acuña.

El nuevo ministro es cirujano dentista y en su ejercicio profesional ha trabajado en la evaluación externa de carreras universitarias, así como en procesos de mejora de la calidad educativa.

El próximo 28 de julio concluye la gestión interina de Balcázar, y por tanto de todo su gabinete, pues ese día entregará la Presidencia de la República a la mandataria electa, Keiko Fujimori, para el periodo 2026-2031.

Por su parte, la antecesora de Marticorena, María Cuadros, dimitió el viernes pasado después de que el Congreso aprobó interpelarla (interrogarla) por supuestas irregularidades en su gestión alrededor de nombramientos y despidos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En la misiva, la ahora exministra, que ejerció durante cuatro meses, defendió su labor al afirmar que asumió el puesto con «integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público», resaltando su contribución al fortalecimiento de las políticas educativas.

Un grupo de congresistas presentó a mediados de junio una moción de interpelación en contra de Cuadros por supuestas irregularidades e ilegalidades cometidas durante su gestión.

Según afirma el documento presentado por los legisladores, Cuadros removió del cargo «de forma arbitraria» al superintendente de la Sunedu, Vicente Paúl Espinoza, lo que califican como una «flagrante e indebida injerencia del Poder Ejecutivo».

La moción parlamentaria sostiene que las acciones de Cuadros estaban «orientadas a desestabilizar la gestión institucional de la Sunedu», vulnerando su autonomía y amenazando los avances de la reforma universitaria

Incluso la congresista fujimorista Tania Ramírez presentó una denuncia constitucional en contra de Cuadros ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se solicita la destitución e inhabilitación por un período de cinco años para ejercer función pública. EFE

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