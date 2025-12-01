Congresista María Elvira Salazar celebra derrota de «la izquierda comunista» en Honduras

1 minuto

Nueva York, 1 dic (EFE).- La congresista republicana de Florida (EEUU) María Elvira Salazar celebró este lunes que «la izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras» tras los primeros conteos de las elecciones en el país centroamericano, que apuntan a una victoria del candidato conservador.

«Mientras se siguen contando los votos hay una cosa que ya está clara: el pueblo hondureño rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático», escribió la legisladora en su perfil de X.

Y afirmó que sigue «pendiente» de los resultados finales.

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas ayer en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto para Asfura y prometió que si ganaba «habrá mucho apoyo» para el país centroamericano, azotado por la pobreza y oleadas migratorias de sus nacionales hacia el norte, al considerarlo como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras». EFE

asg/jco/jgb