Congresista peruana rechaza una denuncia por presunto tráfico de influencias

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Lima, 13 may (EFE).- La congresista peruana Francis Paredes, del partido derechista Podemos, rechazó este miércoles la imputación de la Fiscalía anticorrupción de dirigir presuntamente una red criminal de tráfico de influencias, tras el allanamiento de la casa de su hermana en Lima y otros inmuebles en la capital peruana y en la región selvática de Ucayali.

En un comunicado difundido en redes sociales, Paredes dijo rechazar «categóricamente cualquier imputación, acusación o señalamiento» en su contra y el de su hermana «por carecer de sustento y verdad».

Aclaró que su hermana no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado, razón por la cual dijo que resulta «irresponsable» pretender vincularla a «hechos irregulares sin prueba alguna».

La docente de profesión agregó que no pueden ser responsables de que «terceras personas hayan utilizado nombres o referencias sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes».

Paredes declaró que se pone a disposición de las autoridades y que brindará toda la colaboración para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Subrayó que ha mantenido relación con diversas personas e instituciones en el marco de su labor como parlamentario, sin que ellos implique «vínculos indebidos ni beneficio económico alguno».

La red denominada ‘Operadores del Oriente’ es investigada por el aparente direccionamiento de contratos en la Red Asistencial Ucayali del seguro social Essalud, en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y la oficina del Ministerio de Cultura en esa región, de la que Paredes es representante ante el Congreso.

La Fiscalía Supraprovincial anticorrupción indicó que, a través de esos actos ilícitos, la banda habría generado ganancias por dos millones de soles (583.500 dólares) desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo, que ingresó al Ejecutivo en 2021 y fue destituido en 2022 cuando dio un fallido intento de golpe de Estado.

Precisamente, Paredes, actual presidenta de la Comisión de Salud en el Parlamento, fue electa congresista con el marxista partido Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones en 2021, pero en 2024 se adhirió a Podemos Perú.

De acuerdo a la investigación fiscal, citada por los medios locales, Francis Paredes captó a personas de su confianza para nombrarlas en cargos en las entidades públicas de Ucayali, a cambio de un monto de dinero.

Además, se acusa a la red criminal de haber direccionado contratos sobre el servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter para pacientes que debían ser trasladados por vía aérea. EFE

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