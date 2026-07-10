Congresista pide a Trump detener traslado de 108 niños inmigrantes detenidos en Arizona

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Los Ángeles (EE.UU.), 10 jul (EFE).- La congresista demócrata Adelita S. Grijalva criticó este viernes el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para trasladar a 108 niños inmigrantes detenidos en Arizona a instalaciones carcelarias en Texas y Luisiana y pidió detener el desplazamiento.

El traslado afectaría a un bebé de 5 meses, nacido en Estados Unidos, detenido junto a su progenitor, según advirtió la legisladora.

«Los planes de la administración Trump de trasladar a 108 niños a cientos de millas de distancia de sus abogados y defensores constituyen un intento peligroso de privarlos de sus derechos al debido proceso y de acelerar sus deportaciones», dijo en un comunicado la congresista que representa un distrito fronterizo de Arizona.

La demócrata advirtió que obligar a los niños a estos traslados “solo agrava el sufrimiento que muchos ya han padecido antes de llegar a Estados Unidos”.

Asimismo, defendió que todo niño en EE.UU., sin importar su situación migratoria, merece protección, estabilidad y un acceso efectivo a la representación legal que la ley les garantiza.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfrentado críticas por los esfuerzos para detener y deportar a menores de edad.

Un análisis reciente de ProPublica reveló que los menores no acompañados que residen en Estados Unidos están siendo detenidos y expulsados ​​a un ritmo aproximadamente tres veces mayor que durante el anterior mandato del presidente Trump (2017-2021).

El estudio también encontró que se han emitido más de 10.000 órdenes de expulsión y de salida voluntaria al mes contra menores inmigrantes que llegaron solos o con familiares; una cifra casi cuatro veces superior a la registrada durante su primer periodo en la presidencia.

Grijalva también cargó contra “la falta de transparencia” de la administración republicana respecto a estos traslados, lo que, en su opinión, plantea serias dudas sobre si se están socavando deliberadamente los derechos legales de los niños.

“El Departamento de Seguridad Nacional debe detener de inmediato estos traslados imprudentes», urgió la demócrata. EFE

amv/seo