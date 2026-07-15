Congresista republicana augura etapa de más ayuda entre EEUU y futuro gobierno de Colombia

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Washington, 15 jul (EFE).- La congresista republicana por el estado de Florida (EE.UU.) Maria Elvira Salazar auguró este miércoles que se abre una nueva etapa de mayor colaboración y ayuda entre Estados Unidos y el futuro Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

«La relación entre el nuevo Gobierno de De la Espriella y el Gobierno de Estados Unidos va a suponer que Colombia tenga la mayor cantidad de ayuda posible», afirmó la congresista a preguntas de los medios después de una audiencia que convocó ella bajo el nombre de ‘Un nuevo comienzo para Colombia’.

Salazar, que recordó la amistad que la une desde hace años con De la Espriella cuando él era un votante de su distrito en Florida, destacó que el presidente electo de Colombia es «un aliado de los Estados Unidos» y con el que comparte «los mismos valores de seguridad y libertad».

Tras insistir en la colaboración que se abre con la Administración del presidente Donald Trump, explicó algunos aspectos concretos como la ayuda en defensa que Colombia necesita: «el 75 % de los helicópteros de la fuerza militar colombiana no despegan, a pesar de que tienen una guerrilla y un narcotráfico que florece».

Salazar consideró que los próximos cuatro años del Gobierno De la Espriella son «la mejor noticia para los colombianos», especialmente «para el ciudadano normal que lo que quiere es quedarse en su país y progreso para él, su familia y su país».

La congresista republicana felicitó a sus «hermanos colombianos» ya que considera que «eligieron el camino de la prosperidad».

Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de ultraderecha que se impuso al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio.

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución de Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer su victoria electoral y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump.

En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas debido al aumento de la producción de cocaína, acusaciones que el presidente saliente ha rechazado.EFE

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