Congresista republicana Stefanik se postulará para la gobernación de Nueva York

2 minutos

Nueva York, 31 oct (EFE).- La congresista Elise Stefanik, una aliada del presidente Donald Trump, se sumará a la contienda por la gobernación de Nueva York, que ahora ocupa la demócrata Kathy Hochul, en un intento de recuperar el estado para su partido, que en dos décadas no ha tenido un republicano en ese cargo.

Está previsto que Stefanik haga su anuncio tras las elecciones municipales del martes en Nueva York, con el demócrata Zohran Mamdani, un asambleista estatal que se define como socialista, al frente de las encuestas y apoyado por Hochul, un elemento que la republicana busca usar a su favor.

Además de Hochul, el vicegobernador del estado, Antonio Delgado, también demócrata, anunció el pasado junio su campaña para la gobernación, de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

Stefanik, que representó al estado de Nueva York ante el Congreso en 2015 y a quien Trump había nominado inicialmente como embajadora en la ONU -que luego retiró- se lanzará a esta campaña con 13 millones de dólares en sus manos y reciclando a varios excolaboradores del mandatario, según los medios.

Esa lista incluye al estratega de la campaña de Trump para 2024, Tony Fabrizio, que será su encuestador; el asesor principal que dirigió un súper PAC clave a favor de Trump, Chris Grant, como asesor de Stefanik, y Tim Sale, que también trabajó en la campaña de Trump 2024, se integrará además al grupo, de acuerdo con CNN.

La cadena indica además, citando fuentes, que Alex deGrasse, estratega político y asesor, se desempeñará como estratega jefe y director financiero de la campaña, mientras que el jefe de gabinete de Stefanik, Patrick Hester, también participará.

Hochul y Stefanik ya se enfrentaron durante unas audiencias en el Congreso el pasado verano, cuando la congresista la cuestionó sobre el estatus de ciudad santuario de Nueva York, que protege a indocumentados.

Entre los temas que dividen a ambas políticas está el apoyo de Hochul a Mamdani, contra quien el presidente Trump ha arremetido y que se posiciona como favorito para ganar las elecciones a la alcaldía.

El último gobernador republicano de Nueva York fue George Pataki, que estuvo frente al estado durante tres mandatos, del 1995-2006. Llegó a la gobernación al derrotar a Mario Cuomo, padre del también e exgobernador Andrew Cuomo, quien busca ahora ser alcalde de Nueva York en los comicios del martes. EFE

