Congresista texano renuncia a la reelección tras relaciones con una asesora que se suicidó

2 minutos

Miami (EE.UU.), 6 mar (EFE).- El congresista estadounidense Tony Gonzales, quien representa zonas de la frontera de Texas con México, renunció este viernes a su reelección ante el escándalo por su relación sexual con una asesora que se suicidó, por lo que se perfila que su lugar lo ocupará ‘The AK Guy’, un fanático de las armas.

El legislador anunció el fin de su campaña, que en mayo próximo afrontaba una segunda vuelta electoral en las primarias republicanas, tras trascender el jueves que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo investigaría por su relación con una subordinada, lo que prohíben las reglas del Congreso.

«Después de una profunda reflexión, y con el apoyo de mi amada familia, he decidido no buscar la reelección mientras permanezco por el resto de esta legislatura con el mismo compromiso que siempre he tenido con mi distrito», indicó Gonzales en una declaración.

El republicano, quien representa desde 2021 un distrito fronterizo, afronta una creciente polémica tras difundirse mensajes de texto y entrevistas de extrabajadores suyos que lo acusan de haber mantenido una relación con su consejera directora de oficina en Uvalde, en Texas, Regina Santos-Áviles.

El político, del distrito 23 de Texas, admitió haber tenido una relación con la mujer de 35 años, quien murió en septiembre pasado en un suceso que los forenses clasificaron como una «inmolación», por lo que el esposo de la fallecida responsabilizó al congresista.

La renuncia del legislador refleja la presión sobre los republicanos para mantener la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones de noviembre, en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca mantener el control del Legislativo en medio de encuestas que muestran un descenso de su popularidad.

Tras la dimisión de Gonzales queda solo en las primarias republicanas Brandon Herrera, creador de contenido y fabricante de armas conocido como ‘The AK guy’ por su pasión por estos rifles, lo que crea controversia en Uvalde, donde en 2022 hubo un tiroteo escolar que mató a 19 estudiantes y dos profesores. EFE

