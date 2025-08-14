Congresistas de EE.UU. recuerdan al precandidato colombiano asesinado en una misa en Miami

1 minuto

Miami (EE.UU.), 14 ago (EFE).- Varios congresistas cubanoestadounidenses acudieron este jueves en Miami (EE.UU.) a una misa fúnebre en homenaje del político colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay, en la que destacaron el legado del exsenador.

«Miguel Uribe dejó su huella para siempre en Colombia y ahora la protege desde el cielo. Su ejemplo de servicio y amor por su patria vivirá para siempre», dijo la congresista republicana María Elvira Salazar en un mensaje en X, en el que compartió una imagen de la eucaristía celebrada en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

«Hoy la comunidad en el sur de la Florida se une para honrar su vida, legado y su firme compromiso con la democracia», agregó.

El también congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, expresó en X que el asesinato de Uribe Turbay, «no puede ser en vano».

Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), falleció el pasado lunes, dos meses después de haber sido gravemente herido a tiros cuando hacía campaña política en Bogotá.

El entonces senador colombiano fue herido el 7 de junio pasado con varios disparos en la cabeza y en una pierna durante un acto proselitista en Bogotá de cara a las elecciones de 2026, en las que buscaba su nominación como candidato del partido de derecha Centro Democrático.

Seis personas han sido arrestadas hasta el momento en relación con el magnicidio, incluido el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado con la pistola usada en el ataque. EFE

hbc/ims/gpv

(foto)