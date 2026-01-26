Congresistas de EEUU condenan el ataque racista contra un legislador hispano en Sundance

2 minutos

Miami (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El Caucus Afroamericano del Congreso de Estados Unidos (CBC) condenó este lunes una agresión «racista y cobarde» que sufrió uno de sus miembros, el representante Maxwell Frost, durante su participación en el Festival de Sundance en Utah el pasado fin de semana.

Frost, afrodescendiente nacido hace 29 años en Orlando (Florida) de madre puertorriqueña y padre haitiano, fue el primer miembro del Congreso de Estados Unidos de la Generación Z.

«La agresión racista y cobarde contra nuestro colega, el congresista Maxwell Frost, en el Festival de Sundance este fin de semana es abominable e inaceptable», denunció en un comunicado el grupo de congresistas afroamericano.

Frost, elegido en 2022 en el Congreso de Estados Unidos, afirmó el sábado pasado en X que un hombre le agredió y le dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, le iba a deportar, antes de que huyera mientras profería comentarios racistas.

El congresista demócrata por Florida añadió que su agresor estaba borracho y acabó siendo arrestado por la Policía.

Frost se hallaba en Park City (Utah) asistiendo al Festival de Sundance de cine independiente y aclaró que se encuentra «bien» pese al incidente.

Al respecto, el Caucus Afroamericano indicó en su comunicado sentirse aliviado por que Frost «se encuentre a salvo» y agradeció a las autoridades locales su «rápida actuación para detener al responsable».

«La violencia política no tiene cabida en nuestra democracia, punto. Este ataque contra el congresista Frost nunca debió haber ocurrido, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de condenarlo con la mayor firmeza posible», sentenció el grupo de congresistas afroamericanos.EFE

hbc/ims/mgr

(foto)