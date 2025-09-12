Congresistas de EEUU piden «severas sanciones» contra Brasil por la condena de Bolsonaro

2 minutos

Miami, 12 sep (EFE).- Legisladores republicanos de Florida pidieron «severas sanciones» de Estados Unidos contra Brasil por la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, mientras los demócratas acusaron a la Administración de Donald Trump de «interferir» en ese país.

El congresista federal Carlos Giménez señaló al «régimen socialista del criminal corrupto» Luiz Inácio Lula da Silva, actual mandatario de Brasil, por «la persecución política de Bolsonaro», a quien el Tribunal Supremo de Brasil declaró culpable el jueves de atentar contra el orden democrático de la nación suramericana.

«Lula y sus cómplices tendrán que recurrir a sus amigos en la Cuba comunista, pues aplicaremos severas sanciones contra ellos», advirtió en X Giménez, quien representa a Miami y es miembro del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.

El legislador se sumó a las advertencias del secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió de que Washington responderá a la condena contra Bolsonaro, aliado político del presidente Trump, aunque no detalló las medidas.

La representante María Elvira Salazar, también de Miami, tachó de «condena fraudulenta» y «venganza política» la sentencia contra Bolsonaro.

«El mundo está observando. Debemos ponernos de pie con la democracia de Brasil y en contra de este desgraciado abuso de poder», opinó la congresista.

La clase política estadounidense ha reaccionado tras el fallo del Tribunal Supremo brasileño, que el jueves condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.

Los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes exigieron a Trump que levante el arancel del 50 % que impuso en agosto a productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro.

También denunciaron, en una declaración, que Trump ha «socavado» el camino de Brasil hacia la democracia por sus sanciones, que también incluyen la prohibición de la entrada al país del juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro y acusado por la Casa Blanca de una «caza de brujas».

«Llamamos a Trump a terminar inmediatamente sus esfuerzos para menoscabar la democracia de Brasil y terminar con estos aranceles ilegales que están impactando la economía estadounidense», señalaron los representantes Joaquín Castro, Sydney Kamlager-Dove y Gregory Meeks. EFE

ppc/rcf