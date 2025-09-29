Congresistas de Perú conocían del operativo contra líder criminal detenido en Paraguay

Lima, 29 sep (EFE).- Algunos congresistas de la comisión de Inteligencia del Congreso de Perú también conocían del operativo a cargo de un equipo policial que buscaba la captura del cabecilla criminal Erick Moreno (‘El Monstruo’), informó este lunes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, al comentar la detención en Paraguay del líder de una banda de extorsionadores y sicarios.

Santiváñez explicó que el Ejecutivo peruano compartió la información con algunos legisladores, que no identificó, porque el informante que colaboró para dar con el paradero de Moreno les advirtió sobre «la participación de al menos dos malos efectivos (policiales) que estarían brindando información al Monstruo» para impedir su captura.

«Uno de ellos, entiendo, que fue intervenido en un operativo policial cuando hubo un allanamiento para la recuperación de armamento», dijo el ministro a los reporteros tras acudir a la comisión de Presupuesto del Congreso.

Santiváñez añadió que las investigaciones sobre esta denuncia «tienen que continuar para corroborar esta información».

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos reiteró que la creación del equipo especial de la Policía Nacional de Perú para la captura del ‘Monstruo’ se hizo en febrero del año pasado, cuando él estaba al frente del ministerio del Interior, después de recibir la información del colaborador y darle las garantías de protección.

«Así se arma la carpeta (investigación fiscal) contra los miembros de esta organización criminal, como contra los supuestos policías que habían sido sindicados por el colaborador», manifestó el ministro.

Santiváñez señaló que durante los meses que duró la búsqueda de Moreno por varios países de Suramérica mantuvo comunicación con los ministros del Interior de Brasil y Paraguay en La Haya (Países Bajos) durante una reunión internacional, y estructuraron «los primeros lineamientos de estas operaciones».

Tras su detención el pasado miércoles en Paraguay, Moreno ha sido recluido en una cárcel de ese país, a la espera del pedido de extradición presentado por Perú por robo agravado, secuestro, organización criminal y extorsión agravada, pero al que se han sumado pedidos similares de Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, según informaron las autoridades de ese país.

Santiváñez remarcó que su país es respetuoso de la justicia paraguaya, y añadió que «los tiempos (de la extradición de Moreno) van a ser determinados por la justicia paraguaya».EFE

