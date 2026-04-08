Congreso argentino debate revisar la protección a los glaciares para fomentar la minería

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Los diputados argentinos debaten el miércoles una iniciativa del presidente ultraliberal Javier Milei para redefinir las áreas de protección de los glaciares y así ampliar la explotación minera, mientras activistas ambientales protestan frente al recinto y advierten que está en juego el acceso al agua.

Milei sostiene que la modificación de la Ley de Glaciares es un paso necesario para atraer inversiones. Espera conseguir la sanción definitiva en una maratónica sesión que comenzó en la tarde del miércoles y se prevé que se extienda hasta la madrugada del jueves.

A la par del debate, algunos miles de personas se movilizan frente al Congreso con pancartas que dicen «el agua vale más que el oro» y «los glaciares no se tocan», con la presencia de partidos de izquierda y organizaciones sociales y ambientales.

«En un contexto de crisis climática, atentar contra estos ecosistemas es firmar nuestra acta de defunción», dijo a la AFP Flavia Broffoni, politóloga y activista ambiental, luego de arengar a los manifestantes desde el escenario.

Según un Inventario Nacional de 2018, Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17% en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.

– Apoyo de gobernadores –

La reforma cuenta con apoyo de gobernadores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.

Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son «imprecisos» respecto a las áreas bajo protección.

«Queremos tener seguridad jurídica, queremos definiciones claras», dijo a la AFP Michael Meding, director del proyecto minero de cobre Los Azules en San Juan, que señaló que el sector minero está «muy interesado en proteger el medio ambiente».

Durante el debate, el diputado oficialista Nicolá Mayoraz aseguró que la ley demuestra que «la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles».

Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030.

– «Riesgos» –

Los opositores a la reforma advierten por la determinación de la «relevancia hídrica» de los glaciares y sus zonas aledañas, que quedaría a discreción de las autoridades provinciales.

Para Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología eso «desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a intereses políticos».

Para él, todos los cuerpos de hielo cumplen un rol como reservas estratégicas de agua.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dijo a la AFP que se trata de una reforma «hecha a medida de grandes mineras transnacionales que pone en peligro el agua del 70% de los argentinos».

«No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo», dijo durante el debate el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro).

Al amanecer, activistas de Greenpeace treparon a un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a «no traicionar a los argentinos». Siete personas fueron arrestadas por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.

«Hoy se define el futuro del agua», dijo a la AFP Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina. «Los argentinos han manifestado en audiencias públicas su total rechazo a la modificación de la ley», agregó.

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