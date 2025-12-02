Congreso argentino identifica «vacíos regulatorios» en caso de fentanilo contaminado

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- La comisión del Congreso argentino que investigó el caso del fentanilo contaminado, por el que se analizan 173 muertes, concluyó este martes que existen «vacíos regulatorios» en el sistema sanitario y cuestionó que los funcionarios convocados a declarar no hayan comparecido.

«La dispersión normativa, los vacíos regulatorios (…) la falta de homologación de procedimientos y comunicación entre las distintas jurisdicciones (…) demuestra la importancia de mejorar procedimientos y plazos que deben seguir los organismos reguladores ante eventos sanitarios masivos», detalló el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, al que tuvo acceso EFE.

Los parlamentarios cuestionaron que no hayan comparecido ante la comisión los funcionarios del Gobierno de Javier Milei convocados, entre ellos el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio.

“Seguimos reclamando la presencia de los funcionarios nacionales”, planteó la diputada nacional peronista Victoria Tolosa Paz durante la presentación del informe.

La investigación, coordinada por la socialista Mónica Fein con la colaboración de Tolosa Paz y la oficialista Silvana Giudici, se elaboró a partir del aporte de familiares de las víctimas, médicos del Hospital Italiano de la ciudad bonaerense de La Plata donde se registraron los primeros casos, información de organismos públicos así como biotecnólogos, farmacéuticos y otros especialistas.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que lleva adelante la investigación de las muertes presuntamente vinculadas al fármaco adulterado, compareció ante la comisión para informar sobre el avance de la causa judicial.

Kreplak sostuvo que «el juzgado está trabajando para terminar en los próximos meses con la proyección de casos, incluyendo el trabajo en la feria judicial, para terminar de analizar e investigar las historias clínicas de los centros de salud restantes y reunir la información de la totalidad de los casos de víctimas fatales y no fatales».

Destacó también, que «hay una cantidad importante de sobrevivientes de la contaminación bacteriológica que serán objeto de análisis en los próximos meses».

El juez también señaló que «en la actualidad, la autoridad de control depende exclusivamente de la información que los laboratorios decidan conservar y aportar con posterioridad a la elaboración, lo cual impide el control previo de los lotes antes de su salida al mercado y habilita la confección de registros con posterioridad a los hechos» y señaló la falta de trazabilidad comercial de los medicamentos.

Durante la presentación, Fein afirmó que “queremos que cambie para siempre el sistema de control y de producción de medicamentos, el sistema de clínicas y hospitales, el acompañamiento para víctimas, y que cambie para siempre el rol del Estado”.

Giudici, al exponer el documento, sostuvo que “esto le pasó al Estado nacional» y remarcó que “fallaron los controles y los mecanismos de asistencia a las víctimas”.

La comisión definió, además, una serie de recomendaciones que abarcan desde criterios de habilitación a laboratorios hasta la mejora de los sistemas de alerta, trazabilidad y vigilancia epidemiológica.

El fentanilo fue producido por Laboratorios Ramallo y HBL Pharma, cuyos directivos se encuentran imputados en la causa y en prisión preventiva.

Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos de varios centros médicos en distintos puntos.

Mediante estudios posteriores del estatal Instituto Malbrán, se confirmó que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en Laboratorio Ramallo y HLB Pharma. EFE

