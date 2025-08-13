Congreso argentino pide al Gobierno información sobre muertes por fentanilo contaminado

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Una comisión del Congreso argentino pidió este miércoles información al Gobierno de Javier Milei con el objetivo de esclarecer responsabilidades y causas concretas por las casi 90 muertes provocadas en los últimos meses por el uso médico de fentanilo contaminado con bacterias multiresistentes en diversos centros de salud del país.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, integrada por representantes de la oposición y el oficialismo, planteó este miércoles un cuestionario con 26 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo en el que exige, entre otras cosas, detalles sobre el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo que debió evaluar los lotes del fentanilo en mal estado que ya produjo al menos 87 fallecimientos.

El peronista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión, señaló durante un encuentro de sus miembros que la crisis del fentanilo contaminado es “la peor situación de intoxicación medicamentosa desde que existe la ANMAT” y pidió que el Ministerio de Salud ofrezca detalles precisos sobre cómo ocurrió la contaminación de las ampollas de la droga, que fueron distribuidas en decenas de hospitales.

Silvana Giudici, diputada cercana al Gobierno nacional y también integrante de la comisión, exigió por su parte que el juzgado que lidera la investigación del caso realice «indagatorias, imputaciones o alguna prisión preventiva» sobre las 24 personas incluidas en el expediente que intenta desentrañar culpabilidades en el laboratorio HLB, que produjo el fentanilo.

Según explicaron fuentes judiciales a EFE, la imputación de los sospechosos está sujeta, en primera instancia, al peritaje técnico que deberá determinar si el laboratorio tuvo conocimiento de las falencias en el proceso productivo, algo que podría permitir una imputación por homicidio doloso, delito penado con hasta 25 años de prisión.

Mientras tanto, los sospechosos tienen prohibida la salida del país, sus bienes inhibidos y sus domicilios fueron allanados por la policía.

Este martes, familiares de algunas de las víctimas mantuvieron una reunión con los integrantes de la Comisión, a partir de la cual se decidió plantear este miércoles un cuestionario para el Gobierno.

Si bien la mayoría de las más de 150 mil ampollas del lote afectado fueron retiradas del mercado y las actividades productivas del laboratorio fueron inhibidas, los investigadores continúan analizando casos de pacientes fallecidos en los últimos meses tras haber recibido la medicación y se prevé que la cifra víctimas mortales por el fentanilo contaminado siga subiendo.

En paralelo a la iniciativa de la comisión parlamentaria, el ministro de Desregulación del Gobierno argentino, Federico Sturzenegger, criticó en las últimas horas a la ANMAT por su rol en el caso.

«La ANMAT falló en cuidar los medicamentos porque el dueño del laboratorio era amigo del poder», expresó Sturzenegger al medio digital Deja Vu, en referencia a presuntos vínculos de Ariel García Furfaro, dueño del HLB, con dirigentes del peronismo, fuerza política que gobernó hasta la llegada de Milei a la Presidencia en diciembre de 2023.

«Cuando analizás el tema, tenés que entender los riesgos del Estado. Parece que está asumido que el Estado te cubre los riesgos, pero a veces es el que te los crea», agregó, en alusión al papel de ANMAT. EFE

