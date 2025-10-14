Congreso de EE.UU. vota por octava vez presupuesto, mientras se acercan las festividades

2 minutos

Washington, 14 oct (EFE).- El Senado de Estados Unidos se reúne esta tarde para votar por octava vez una propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para acabar con el cierre de Gobierno, mientras las negociaciones entre ambas bancadas continúan estancadas y se acerca la temporada de festividades.

En la tarde del martes, la Cámara Alta votará la propuesta, que no ha logrado obtener el apoyo suficiente en las siete ocasiones pasadas, mientras que la Cámara Baja, controlada por los republicanos, sigue sin convocar nuevas sesiones.

Las negociaciones continúan estancadas, en parte, porque los demócratas insisten en querer negociar mayores beneficios de salud pública, mientras que los republicanos insisten en aprobar el proyecto tal como está, sin querer sentarse a la mesa.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, indicó en una rueda de prensa esta mañana que su partido «no tiene nada que negociar» con la oposición. «No estamos jugando. Ellos sí», aseguró.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeen Jeffries, acusó en una entrevista con la cadena MSNBC a los republicanos de estar ignorando a su partido y presionó una vez más para que se «sentaran» a pactar un acuerdo.

Esta es ya la cuarta semana de cierre de Gobierno, mientras se acercan las festividades de Acción de Gracias. Sin la financiación pública necesaria, que ya ha provocado retrasos y cancelaciones en aeropuertos en todo el país, la situación podría empeorar en una de las fechas con mayor tráfico aéreo.

«Los aeropuertos estarán saturados de cancelaciones y retrasos de vuelos en el momento más ocupado del año para viajar», advirtió el líder de la mayoría republicana de la Cámara Alta, Tom Emmer, esta mañana junto a Johnson. EFE

