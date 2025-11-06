Congreso de EEUU solicita a Andrés de Windsor que declare sobre su relación con Epstein

Washington, 6 nov (EFE).- El Congreso estadounidense ha solicitado este jueves a Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, que comparezca para ser entrevistado por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein.

El demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Robert García, ha escrito una carta enviada hoy a Mountbatten Windsor para que se someta a una entrevista transcrita ante el mencionado comité.

Mountbatten Windsor, que fue despojado de sus títulos reales de príncipe y duque de York la pasada semana, tiene hasta el 20 de este mes para responder a la convocatoria.

El Congreso estadounidense no puede obligar, en cualquier caso, a ciudadanos extranjeros a declarar, lo que significa que el hermano de Carlos III puede ignorar la citación.

«Los hombres ricos y poderosos han evadido la justicia durante demasiado tiempo. Ahora, el ex príncipe Andrés tiene la oportunidad de confesar y brindar justicia a las víctimas», reza la carta firmada por García, congresista por California.

La petición, firmada solo por los congresistas demócratas del comité, llega después de que el Comité de Supervisión abriera una investigación bipartidista sobre Epstein el pasado verano, momento desde el cual ha ido publicando documentos incluidos en las pesquisas del FBI sobre el caso.

Entre el material se encuentran documentos en los que aparece varias veces el nombre de Mountbatten Windsor, incluyendo registros de vuelo hacia y desde la isla propiedad de Epstein en el Caribe.

Mountbatten Windsor fue acusado por Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, de abusos sexuales, una alegación que el expríncipe continúa negando y que fue resuelta por ambas partes en un acuerdo fuera de los tribunales. EFE

us/rcf