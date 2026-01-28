Congreso de Guatemala aprueba un ampliación presupuestaria de 1.200 millones de dólares

Ciudad de Guatemala, 28 ene (EFE).- El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una ampliación presupuestaria de unos 1.200 millones de dólares para los gastos del Estado en 2026, avalada por el presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León.

La ampliación, que suma más de 9.326 millones de quetzales (unos 1.217,4 millones de dólares) fue solicitada por el Organismo Ejecutivo luego de que el 30 de diciembre de 2025 la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia del país, suspendiera el presupuesto de unos 21.300 millones de dólares para este año, aprobado originalmente por el Organismo Legislativo.

Dicha decisión había obligado al Gobierno de Arévalo de León a operar con el presupuesto de 2025, que era de 154.836 millones de quetzales (unos 20.213 millones de dólares).

Sin embargo, con la aprobación de «urgencia nacional» este miércoles por 128 de los 160 diputados que componen el Congreso, el presupuesto nuevamente se elevó para ser el más grande de la historia.

El presidente había advertido el 7 de enero que su Administración iba a enfrentar severos desafíos al no contar con los fondos que originalmente le había aprobado el Congreso para 2026.

Arévalo de León, quien se encuentra de visita en Panamá donde participa en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, manifestó su satisfacción y su felicitación al Parlamento de su país por la ampliación del presupuesto, mediante un mensaje en sus canales oficiales de comunicación.

«El Congreso hoy le cumplió al pueblo de Guatemala», dijo el mandatario.

El Gobierno ha ofrecido para este año, entre otros, la construcción de una cárcel de máxima seguridad para encarcelar a unos 2.000 pandilleros considerados como terroristas, con quienes mantiene un enfrentamiento.

El país centroamericano se encuentra actualmente en estado de sitio a raíz de los ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejaron 10 policías muertos, el 18 de enero pasado. EFE

