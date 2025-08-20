Congreso de la FIA promoverá en Paraguay la seguridad vial y la movilidad sostenible

Asunción, 19 ago (EFE).- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) celebrará del 25 al 27 de agosto en Paraguay su próximo congreso para promover la seguridad vial y la movilidad sostenible, un evento previo a la décima etapa del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés), que se correrá por primera vez en el país suramericano.

Así lo informó a EFE Fernando Careaga, gerente de Servicios de Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), entidad que participa localmente en la organización del encuentro y se dedica a promover el turismo, el deporte motor y la capacitación y educación en seguridad vial en el país para los conductores.

El congreso, que reunirá a delegados de clubes de más de 20 países de América y Europa, se denomina «Movilidad Segura y Automovilismo en las Américas».

Careaga indicó que la seguridad vial, la movilidad sostenible y el deporte motor serán los ejes principales de trabajo durante la reunión, que será inaugurada por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña.

La FIA ha convocado para la cita al Innovation Challenge, una competencia destinada a promover proyectos que fomenten el crecimiento, el desarrollo y el intercambio de conocimientos, según un comunicado de la organización deportiva.

El mundial de Rally se correrá del 28 al 31 de agosto en Paraguay, con un recorrido total de 951,59 kilómetros. De ese total, 334,52 kilómetros corresponden a pruebas especiales, y 617,07 kilómetros de enlaces, según han anticipado los organizadores. EFE

