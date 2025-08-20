The Swiss voice in the world since 1935

Congreso de la FIA promoverá en Paraguay la seguridad vial y la movilidad sostenible

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 19 ago (EFE).- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) celebrará del 25 al 27 de agosto en Paraguay su próximo congreso para promover la seguridad vial y la movilidad sostenible, un evento previo a la décima etapa del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés), que se correrá por primera vez en el país suramericano.

Así lo informó a EFE Fernando Careaga, gerente de Servicios de Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), entidad que participa localmente en la organización del encuentro y se dedica a promover el turismo, el deporte motor y la capacitación y educación en seguridad vial en el país para los conductores.

El congreso, que reunirá a delegados de clubes de más de 20 países de América y Europa, se denomina «Movilidad Segura y Automovilismo en las Américas».

Careaga indicó que la seguridad vial, la movilidad sostenible y el deporte motor serán los ejes principales de trabajo durante la reunión, que será inaugurada por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el jefe de Estado paraguayo, Santiago Peña.

La FIA ha convocado para la cita al Innovation Challenge, una competencia destinada a promover proyectos que fomenten el crecimiento, el desarrollo y el intercambio de conocimientos, según un comunicado de la organización deportiva.

El mundial de Rally se correrá del 28 al 31 de agosto en Paraguay, con un recorrido total de 951,59 kilómetros. De ese total, 334,52 kilómetros corresponden a pruebas especiales, y 617,07 kilómetros de enlaces, según han anticipado los organizadores. EFE

ja/lb/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR