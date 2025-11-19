Congreso de Perú aprueba que consumidores puedan ingresar alimentos y bebidas a conciertos

2 minutos

Lima, 18 nov (EFE).- Una comisión del Congreso de Perú aprobó este martes un dictamen que permite a los espectadores ingresar alimentos y bebidas para su consumo personal en los conciertos, algo que estaba prohibido por los organizadores de este tipo de eventos masivos.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Parlamento peruano, la izquierdista Katy Ugarte, dijo que el beneficio de esta norma radica en restablecer «el equilibrio entre consumidores y organizadores» al evitar que los ciudadanos «sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados o sin alternativas razonables».

El dictamen que propone proteger la salud de los consumidores al establecer normas para el ingreso de agua y alimentos en los conciertos recibió ocho votos a favor, cinco votos en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, la norma precisó que los organizadores seguirán obteniendo ingresos por la venta interna de alimentos y bebidas, pero «en un entorno de competencia abierta», lo que incentivará la mejora de la calidad, la innovación y los precios justos.

También agregó que fortalece el rol del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como autoridad en materia de consumo con una norma expresa que esclarece su competencia fiscalizadora y le permite actuar preventivamente, reduciendo costos de litigio y procedimientos sancionadores.

Por otro lado, la legisladora derechista Adriana Tudela mantuvo su posición de que la medida atenta contra la libertad de empresa y de contratación porque va a tener un impacto en el precio que van a pagar los consumidores por este tipo de productos. EFE

mmr/sbb