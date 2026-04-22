Congreso de Perú dará trámite a cualquier pedido de destitución del presidente Balcázar

3 minutos

Lima, 22 abr (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, anunció este miércoles que el Parlamento dará trámite a cualquier moción de destitución que se presente contra el gobernante de transición, José María Balcázar, en medio de la crisis generada en el Ejecutivo por la adquisición de una flota de aviones F-16 a Estados Unidos.

«Si se presenta una moción de censura y tiene las firmas, hay que darle trámite, eso está establecido en el reglamento y no hay vuelta que darle», declaró Rospigliosi, quien es legislador del partido fujimorista Fuerza Popular.

Este miércoles, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, del partido derechista Acción Popular (AP), anunció que ha «decidido impulsar la censura del presidente Balcázar» en el marco de sus «facultades constitucionales y en la defensa irrestricta a la Nación y su territorio».

«La seguridad nacional no se negocia. Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial», acotó.

López hizo este anuncio tras conocerse que los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, dimitieron ante la discrepancias con Balcázar por anunciar que se iba a aplazar la compra de aviones F-16 Block 70, por un valor de 3.500 millones de dólares que, según el canciller, se terminó de firmar el lunes pasado.

En respuesta, Balcázar reiteró que se está discutiendo que «el próximo gobierno conozca las negociaciones», aunque luego el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó que Perú sí ha adquirido la flotilla de aviones para su Fuerza Aérea y ya ha cumplido con todos los compromisos asumidos en el cronograma acordado, incluido un primer pago este miércoles de 2.000 millones de dólares.

Al respecto, Rospigliosi comentó que el gobernante interino «ha dado varias versiones» y «ha estado sometido a muchas presiones, pero finalmente el Estado peruano está honrando su compromiso y eso es lo más importante».

«La situación política se ha complicado con la renuncia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, lo cual es una lástima, dos ministros importantes en el gabinete. No sabemos quiénes los reemplazarán. Lo otro está funcionando, está en curso y eso es una cosa positiva», acotó.

El presidente del Congreso reiteró, sin embargo, que «si hay las firmas necesarias» para la presentación de una moción de censura contra Balcázar «se le dará trámite, como corresponde y se llevará al voto como corresponde».

«No sé si eso se concretará, pero he visto que hay determinados congresistas que están planteando eso», agregó antes de decir que las comisiones ordinarias y el pleno retomarán sus funciones la próxima semana, tras cumplir durante estos días con la semana de representación de los legisladores en sus respectivas jurisdicciones.

El posible apoyo a la censura de Balcázar, quien también es congresista y fue designado en febrero pasado por el pleno para reemplazar al destituido José Jerí, fue adelantado por otros legisladores como el almirante retirado Jorge Montoya, de la bancada ultraconservadora de Honor y Democracia. EFE

dub/fgg/rrt