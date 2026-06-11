Congreso de Perú declara a junio, mes de orgullo LGTBI, como «mes de la vida y la familia»

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Lima, 11 jun (EFE).- El Congreso de Perú declaró este jueves como «el mes de la vida y la familia» al mes de junio, conocido internacionalmente por ser el mes del orgullo LGTBI, tras prosperar una iniciativa de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui, del ultraderechista partido Renovación Popular.

De acuerdo a un comunicado del Parlamento peruano, «esta iniciativa tiene como propósito reconocer y conmemorar la importancia de la vida y la familia como pilares fundamentales para el desarrollo del país, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad humana y de protección de los sectores más vulnerables de la sociedad».

«Asimismo, la ley impulsa la realización de actividades educativas, académicas, culturales y comunitarias orientadas a fortalecer la institución familiar, promover los valores que la sustentan y fomentar una mayor conciencia sobre la protección de la vida», señaló el Legislativo en su nota oficial.

Durante el debate parlamentario, la congresista Jáuregui destacó que fortalecer a la familia es fortalecer las bases de la nación, promoviendo una sociedad con mayor cohesión, solidaridad y compromiso con el bien común.

“La familia sigue siendo el principal espacio de formación de las personas y el soporte más importante de nuestra sociedad. Defenderla es construir un Perú con mayor unidad, solidaridad y esperanza”, expresó.

La congresista Jáuregui ha sido también autora de otras polémicas iniciativas como la eliminación de la educación sexual y el enfoque de género en la educación pública, que buscaba promover una enseñanza con valores equitativos entre hombres y mujeres y el respeto entre las diversas identidades.

Asimismo, al inicio de la campaña electoral de los comicios que están en desarrollo, Jáuregui fue objeto de críticas por el manejo que realizaba del albergue ‘La casa del padre’, donde recibía a madres adolescentes y gestantes derivadas de los servicios sociales del Gobierno, cuyos hijos exhibía en las redes sociales.

Ante la aprobación de esta iniciativa, la congresista de centroizquierda Susel Paredes criticó el proyecto de ley y dijo que este se inspira en el movimiento ultraconservador de Estados Unidos.

«Congresistas conservadores boicotean el mes del orgullo LGTBQI+. El pleno del Congreso acaba de declarar el mes de junio como Mes de la Vida y la Familia. Toma como modelo la campaña supremacista, blanca y cristiana iniciada por la ultraderecha de Estados Unidos a quienes cita en el proyecto legislativo», indicó la parlamentaria en la red social X. EFE

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