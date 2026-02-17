Congreso de Perú inicia sesión extraordinaria para debatir censura del presidente interino

Lima, 17 feb (EFE).- El pleno del Congreso de Perú inició este martes la sesión extraordinaria convocada para tratar las siete mociones de censura presentadas contra el presidente interino, José Jerí, que puede derivar en el octavo cambio presidencial en el país andino en cerca de una década de inestabilidad política.

Jerí, de 39 años, puede ver así finalizado su Gobierno de transición antes de tiempo, tras haber ascendido a la Presidencia en octubre pasado, al ser el presidente del Congreso en el momento que fue destituida la mandataria Dina Boluarte (2022-2025), para dirigir el país hasta ceder al mando al ganador de los nuevos comicios convocados para el 12 de abril de este año.

La sesión en el Legislativo busca la censura de Jerí como presidente del Congreso, lo que se daría con la mitad más uno de los congresistas presentes y lo que automáticamente le haría dejar de ser presidente encargado de la República, pero un grupo de partidos que todavía lo apoyan quieren que se tramite como vacancia (destitución presidencial), lo que requiere los votos de dos tercios de la Cámara (87), algo más complicado de conseguir. EFE

