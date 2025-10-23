Congreso de Perú le da el voto de confianza al gabinete de presidente interino, José Jerí

Lima, 22 oct (EFE).- El Congreso de Perú le dio el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez, en el Gobierno transitorio del presidente interino, José Jerí, tras la presentación del plan de gobierno para los próximos nueve meses concentrado en la lucha contra la criminalidad y el impulso a la economía.

El pleno del Parlamento aprobó la moción de confianza al Consejo de Ministros con 79 votos a favor de un total de 130 congresistas, 15 en contra y cinco abstenciones, como parte de la norma constitucional que exige al Legislativo el respaldo a un nuevo gabinete.

Jerí asumió la Presidencia de la República el pasado 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte (2022-2025), destituida por «permanente incapacidad moral» para combatir la inseguridad ciudadana, y formó su gabinete ministerial el día 14, razón por la cual Álvarez acudió este miércoles a pedir la confianza del Parlamento.EFE

