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Congreso de Perú promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia común

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Lima, 20 jul (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, promulgó este lunes una ley que excluye a policías y militares de ser procesados por la justicia común de los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, y que incluye la pena de cadena perpetua cuando colaboren con bandas criminales.

A menos de una semana de concluir las actividades del actual Congreso unicameral, el titular del Parlamento promulgó la norma que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para precisar el delito de función, fortalecer la función militar y policial, y establecer sanciones para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participen en bandas u organizaciones criminales.

La promulgación quedó en manos de Rospigliosi, legislador del partido fujimorista Fuerza Popular, al no haber sido promulgada por el presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, dentro del plazo constitucional.

En ese sentido, la norma establece que, en ningún caso, podrán seguirse de manera simultánea procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la militar policial contra un mismo militar o policía cuando los hechos y los sujetos investigados o procesados sean los mismos. EFE

mmr/jrh

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