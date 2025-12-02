Congreso salvadoreño aprueba fondo de 172,1 millones de dólares para los comicios de 2027

San Salvador, 2 dic (EFE).- La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes un presupuesto de 172,1 millones de dólares para las elecciones generales de 2027 en El Salvador, en las que por primera vez se votará para un período de Gobierno de seis años y en las que quedará habilitada la reelección presidencial indefinida.

El fondo, solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que fue avalado en la víspera por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso, fue aprobado hoy con los votos de 57 diputados de 60 en el órgano Legislativo.

De los 172,1 millones de dólares, 46,7 millones serán destinados al proceso del voto de los salvadoreños en el exterior, de acuerdo con el decreto legislativo leído en la sesión plenaria de este martes.

La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido minoritario VAMOS, señaló que se aprobó el presupuesto «sin que el Tribunal Supremo Electoral haya hecho público aún el plan general de elecciones que contiene todas las disposiciones técnicas, las actividades, objetivos, qué es lo que cada uno de los equipos del tribunal estarían haciendo para la administración de las próximas elecciones».

«Se está aprobando el presupuesto para una elección presidencial que se ha autorizado violentando la Constitución de la República. Se ha cambiado la Constitución en esta Asamblea Legislativa por dispensa de trámite (sin consulta) para cambiar, de forma inconstitucional, la forma de gobierno al autorizar la reelección presidencial indefinida», apuntó la parlamentaria.

Tras una reforma constitucional aprobada y ratificada en la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), formación del presidente Nayib Bukele, se estableció que en 2027 se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

La reforma en mención, con la que también se habilitó la reelección presidencial indefinida, acortó el actual período presidencial a 2027, dado que originalmente concluiría en 2029, e incluye la ampliación del período en la Presidencia a seis años y la supresión de la segunda vuelta en los comicios presidenciales.

Por el momento, no hay indicios sobre si el presidente Bukele buscaría un tercer período presidencial, ni tampoco ha hecho públicas sus intenciones al respecto. EFE

